Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?

door Jeannette Kras
vrijdag, 05 september 2025 om 11:51
Dat zelf koken beter is dan een pizza bestellen, wist je waarschijnlijk wel, maar nu is er ook wetenschappelijk bewijs dat het je écht kan helpen om sneller af te vallen.
Onderzoekers laten zien dat mensen die vooral minimaal bewerkte voeding aten, gemiddeld twee keer zoveel afvielen als deelnemers die voornamelijk van ultrabewerkte producten leefden.
Het onderzoek, onlangs gepubliceerd in Nature Medicine, volgde vijftig volwassenen die willekeurig werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een dieet dat grotendeels bestond uit kant-en-klaar maaltijden en snacks, de andere groep at vooral verse of nauwelijks bewerkte producten. Beide diëten waren netjes afgestemd op de officiële voedingsrichtlijnen en bevatten evenveel calorieën.
En toen kwam de verrassing: beide groepen vielen af. Logisch, want iedereen kreeg minder calorieën binnen dan normaal. Maar wie zich hield aan de onbewerkte voeding at vanzelf nóg minder en viel daardoor dubbel zoveel af. Bovendien bleek dat deze groep niet alleen kilo’s verloor, maar ook gezonder werd. Het vetpercentage daalde, de bloedwaarden verbeterden en de hunkering naar ongezonde snacks nam af.
Wat maakt ultrabewerkte voeding dan zo verraderlijk? Het antwoord zit in de samenstelling. Fabrieksvoedsel zit vaak vol suiker, zout, vet en kunstmatige toevoegingen, terwijl de vezels en voedingsstoffen ontbreken. Het is precies zo ontworpen dat je blijft eten en het lang houdbaar blijft. Denk aan koekjes, chips, frisdrank, instantnoedels of bewerkt vlees zoals kipnuggets en worstjes. Een maaltijd met verse groente, granen en peulvruchten vult daarentegen sneller, zonder dat je ongemerkt honderden extra calorieën binnenkrijgt.
Geen verbod op pizza
Toch hoeft niemand in paniek zijn voorraadkast leeg te gooien. De onderzoekers benadrukken dat ook de groep die voornamelijk ultrabewerkt voedsel at, gewicht verloor en wat gezonder uit de strijd kwam. Het draait dus niet om een verbod op snacks of pizza, maar om de balans. Een salade of verse maaltijd extra in de week kan al verschil maken.
Als je gezonder of vaker wil gaan koken, moet je niet te moeilijk doen. Een maaltijd kan zo simpel zijn als volkoren pasta met tomatensaus en wat groenten uit de diepvries. Ook conserven zoals bonen of tomaten in blik zijn prima, zolang er geen suiker of zout aan toegevoegd is. En naturel yoghurt smaakt met een handje fruit en noten net zo lekker als een gezoete variant uit de supermarkt.
Belangrijk om te onthouden is dat voedselbewerking niet per se slecht is. Het zorgt er juist voor dat eten langer houdbaar blijft. Af en toe een koekje of pizza hoort bovendien bij een leuk leven. Maar zoals met veel dingen: het draait om maat houden.
Bron: ScienceAlert

