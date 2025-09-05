Ook D66 wil hypotheekrenteaftrek verder afbouwen

DEN HAAG (ANP) - Ook D66 wil dat de hypotheekrenteaftrek de komende jaren verder wordt afgebouwd. Dat maakt de partij bekend in haar conceptverkiezingsprogramma. De sociaal-liberalen zeggen niet hoe snel en hoeveel ze het voordeel willen verlagen.

Het geld dat deze afbouw oplevert, moet volgens D66 naar een lagere inkomstenbelasting gaan. Daarmee houden mensen het financiële voordeel, maar omdat zij het aan andere zaken kunnen uitgeven dan huizen, stijgen de huizenprijzen minder hard, zo is het idee.

Eerder maakten GroenLinks-PvdA en het CDA al bekend het belastingvoordeel verder te willen afbouwen, omdat het de huizenprijzen verder opdrijft. Daarmee lijkt het plan steeds kansrijker. Op basis van de huidige peilingen lijken de drie partijen aannemelijke coalitiepartners. Samen komen de drie nu op 55 tot 65 zetels uit.

Kinderopvang

D66 zet verder in op thema's waar de partij zich al langer op richt, zoals klimaat en onderwijs. D66 wil zo veel mogelijk groene energie "van eigen bodem", maar blijft openstaan voor andere technieken zoals kernenergie. Ook wil ze "de grootste prioriteit" geven aan het uitbreiden van het stroomnet.

Verder wil D66 "één publieke voorziening" waar kinderen van 1 tot 15 jaar terechtkunnen, in plaats van verschillende kinderopvang of voorschoolse educatie. Voordat die publieke voorziening is gerealiseerd, wil D66 de kinderopvang "bijna gratis" maken. De partij wil verder inzetten op gelijke kansen door brede buurtscholen of brede brugklassen.

'Opvang met menselijke maat'

"Wij zijn sociaal-liberalen", schrijft partijleider Rob Jetten in het programma. "Dat betekent voor ons dat vrijheid pas echt bestaat als iedereen de kansen en mogelijkheden heeft om ook echt vrij te zijn."

D66 wil ook op het gebied van asiel maatregelen nemen. Zo moet er "opvang met menselijke maat" worden gerealiseerd, met meer geld voor het COA en extra opvanglocaties. Ook kunnen asielzoekers vanaf de eerste dag in Nederland onderwijs krijgen en werken. Daarbij wil de partij "strikt" optreden tegen asielzoekers die overlast veroorzaken en in samenspraak met de landen van herkomst sneller uitgeprocedeerden terugsturen.

Asiel

Eerder veranderde D66 al de koers wat betreft asiel. Zo vindt de partij dat asielaanvragen buiten de Europese Unie moeten worden behandeld.

De leden van D66 kunnen zich nog uitspreken over de inhoud van het programma.