Minister: ongedocumenteerden alleen strafbaar bij niet meewerken

DEN HAAG (ANP) - Iemand zonder geldige verblijfspapieren moet alleen vrezen voor vervolging als die niet meewerkt aan zijn of haar vertrek. Dat verzekerde asielminister Bart van den Brink (CDA) bij het debat in de Eerste Kamer over twee strenge asielwetten, waarvan de strafbaarstelling van illegaliteit een onderdeel is.

De CDA-fractie lijkt te neigen naar een voorstem als de minister een aantal zorgen weet weg te nemen over de strafbaarheid van een illegaal verblijf. De wetten zijn verzekerd van een meerderheid als de christendemocraten voorstemmen.

Deze strafbaarstelling is een toevoeging van de PVV die leidde tot een crisisachtige sfeer toen de asielwetten werden behandeld in de Tweede Kamer. Daarop heeft toenmalig asielminister David van Weel (VVD) het voorstel gerepareerd, om te voorkomen dat hulp aan ongedocumenteerden strafbaar zou worden. Ook zegde hij toe dat er geen "klopjacht op illegalen" komt, maar de nieuwe regels alleen te handhaven als ongedocumenteerden hun terugkeer tegenwerken.