Akkoord over nieuwe EU-meerjarenbegroting lijkt ver weg

Economie
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 14:43
BRUSSEL (ANP) - De standpunten van de Europese Commissie en het Europees Parlement over de EU-meerjarenbegroting 2028-2034 liggen mijlenver uit elkaar. Het gaat zowel om de omvang van de begroting als de verdeling van de duizenden miljarden euro's over de verschillende beleidsterreinen zoals landbouw en sociaal beleid. De commissie Financiën van het parlement stemt woensdag over het mandaat waarmee de onderhandelaars van het parlement met de lidstaten tot een akkoord moeten komen. Dat lijkt een stevig gevecht te worden.
"Wij stellen een begroting voor die voldoende middelen toewijst aan de nieuwe prioriteiten van de EU, zoals veiligheid, defensie en concurrentievermogen, zonder de traditionele prioriteiten zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid te verwaarlozen", zei onderhandelaar Siegfried Mureşan (centrumrechtse EVP) dinsdag op een persconferentie. Cohesiebeleid is bedoeld om verschillen tussen regio's en lidstaten te verkleinen.
