Waarom je steeds op de verkeerde valt – en waarom dat zelden toeval is

Wie keer op keer verliefd wordt op de verkeerde partner, herkent vaak hetzelfde script: eerst de vonk, de spanning, het gevoel dat je eindelijk écht gezien wordt – en daarna de stilte, de kritiek of de emotionele afstand. Veel mensen schrijven dat weg als pech of een ‘fout type’, maar steeds meer psychologen wijzen naar iets fundamentelers: je jeugd.

In die vroege jaren leer je hoe liefde , nabijheid en conflict voelen. Werd je gezien, of moest je je aanpassen? Moest je hard werken voor aandacht, of trok een ouder zich juist terug? Uit die ervaringen ontstaat een innerlijke liefdeskaart én een hechtingsstijl – veilig, angstig, vermijdend of gedesorganiseerd – die later sterk meespeelt in je partnerkeuze.

“Niet je type moet veranderen, maar je idee van wat liefde normaal hoort te zijn.”

Probleem: het brein verwart vertrouwd met veilig. Wie opgroeide met emotionele afstand, voelt zich als volwassene opvallend aangetrokken tot partners die óók niet echt beschikbaar zijn. Dat voelt intens, spannend, zelfs verslavend – maar zelden stabiel. Zo ontstaat herhalingsdwang: je probeert onbewust een oud verhaal recht te zetten, met nieuwe hoofdrolspelers.

Interessant is dat dit geen marginaal verschijnsel is: het Nederlands Jeugdinstituut schat dat 30–40 procent van de kinderen onveilig gehecht is. Later zie je dat terug in relaties : meer piekeren, meer angst om verlaten te worden, meer drama.

Goed nieuws: patronen zijn hardnekkig, maar niet definitief. De eerste stap is genadeloos eerlijk kijken naar je relatiegeschiedenis: welke partners koos je, welke pijn kwam steeds terug, en welke kinderlijke hoop probeerde je eigenlijk te repareren? Vervolgens vraagt het om oefenen met iets dat aanvankelijk bijna saai voelt: mensen bij wie je tot rust komt in plaats van in de emotionele achtbaan stapt.

Daar zit misschien minder vuurwerk in de eerste week, maar wel meer kans op iets dat veel radicaler is dan verliefdheid: een relatie die niet gebouwd is op oude wonden, maar op volwassen wederkerigheid.