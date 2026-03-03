ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister Van den Brink vergroot kans op asiel voor Soedanezen

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 13:03
anp030326133 1
DEN HAAG (ANP) - Soedanese vluchtelingen die zich melden in Nederland maken door een wijziging in het beleid meer kans op asiel, meldt minister Bart van den Brink (Asiel, CDA) in een Kamerbrief. Inwoners uit zes regio's in het in oorlog verkerende Afrikaanse land konden al langer asiel aanvragen met het argument dat ze risico lopen op willekeurig geweld. Dat wordt uitgebreid naar heel Soedan. Ook komen bepaalde specifieke groepen sneller in aanmerking voor een vluchtelingenstatus.
Hiervoor maakten alleen leden van specifieke vrijwilligersgroepen kans op een bepaald type verblijfsvergunning, maar dat is uitgebreid naar alle humanitaire hulpverleners. "Inmiddels is er namelijk meer informatie over het risico dat andere hulpverleners lopen om door de strijdende partijen tot doelwit gemaakt te worden", motiveert Van den Brink.
Daarnaast erkent het ministerie dat alle Afrikaanse bevolkingsgroepen in het gebied dat wordt gecontroleerd door de paramilitaire Rapid Support Forces gevaar lopen.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

AA1XnCqY

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

143868444_m

Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

106730465-15598793-image-a-2_1772202228141

Rijke mannen: Al Fayed liet jonge vrouwen medisch onderzoeken als 'vlees' met 'grondige borstonderzoeken'

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

ANP-409313248

500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden

Loading