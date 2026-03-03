Minister Van den Brink vergroot kans op asiel voor Soedanezen

DEN HAAG (ANP) - Soedanese vluchtelingen die zich melden in Nederland maken door een wijziging in het beleid meer kans op asiel, meldt minister Bart van den Brink (Asiel, CDA) in een Kamerbrief. Inwoners uit zes regio's in het in oorlog verkerende Afrikaanse land konden al langer asiel aanvragen met het argument dat ze risico lopen op willekeurig geweld. Dat wordt uitgebreid naar heel Soedan. Ook komen bepaalde specifieke groepen sneller in aanmerking voor een vluchtelingenstatus.

Hiervoor maakten alleen leden van specifieke vrijwilligersgroepen kans op een bepaald type verblijfsvergunning, maar dat is uitgebreid naar alle humanitaire hulpverleners. "Inmiddels is er namelijk meer informatie over het risico dat andere hulpverleners lopen om door de strijdende partijen tot doelwit gemaakt te worden", motiveert Van den Brink.

Daarnaast erkent het ministerie dat alle Afrikaanse bevolkingsgroepen in het gebied dat wordt gecontroleerd door de paramilitaire Rapid Support Forces gevaar lopen.