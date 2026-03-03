NAVO ingenomen met overleg over Franse kernwapens

BRUSSEL (ANP) - De NAVO is blij met het overleg dat Frankrijk met acht bondgenoten begint over de verruiming van de bescherming met zijn kernwapens. "We verwelkomen de gelegenheid om het overleg over nucleaire kwesties met Frankrijk uit te bouwen", zegt een NAVO-bron.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde maandag aan dat hij met Nederland en zeven andere NAVO-bondgenoten gaat werken aan een ruimere Franse 'nucleaire paraplu'. Ze zouden samen kunnen gaan oefenen, nucleaire waarschuwingen kunnen gaan afgeven en uiteindelijk zouden Franse straaljagers met kernwapens bij hen kunnen worden geplaatst.

"Frankrijks nucleaire afschrikkingsmacht draagt al bij aan de veiligheid van de alliantie", zegt een NAVO-functionaris die alleen zonder naam op de altijd delicate vragen over kernwapens wil reageren. Maar hij ziet kansen beter te gaan samenwerken. Frankrijk houdt zijn arsenaal, anders dan de andere NAVO-kernmachten VS en VK, al jaren buiten het overleg en de planning van de NAVO over kernwapens.