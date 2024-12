Minister Veldkamp bezorgd over minderheden in Syrië

AMSTERDAM (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) is bezorgd over de gevolgen van de snelle opkomst van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) voor de minderheden in Syrië. Het "wrede regime" van Bashar al Assad kwam zondag ten val na een opmars van opstandelingen die ruim een week geleden werd ingezet door HTS.

"HTS laat zich de laatste jaren gematigd uit. Ik zie tegelijkertijd dat er allerlei mensen zijn in Syrië die wel bezorgd zijn omdat ze weten dat HTS ook voortkomt uit al-Qaeda en al-Nusra. Ik denk in het bijzonder dat christelijke groepen of Koerden vragen: wat betekent dat voor ons, en die hele grote zorgen hebben", zei Veldkamp in Buitenhof.

De bewindsman hoopt op een vreedzame transitie "zonder wraakacties". Volgens hem heeft de speciale VN-gezant voor Syrië, Geir Pedersen, al veel werk verricht om een vreedzame wisseling van de macht mogelijk te maken. Ook buurland Turkije, dat banden heeft met HTS, heeft volgens Veldkamp geen belang bij nieuwe chaos in Syrië.