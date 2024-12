Nieuwe beelden van schutter die topman UnitedHealthCare doodde

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De politie van New York heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de vermoedelijke schutter die de topman van de Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealthCare doodschoot. Een van de foto's toont de verdachte in de taxi die hij gebruikte na de schietpartij. De beelden tonen het gezicht van de verdachte deels bedekt met een blauw medisch masker.

De zoektocht naar de schutter die Brian Thompson doodde, is al dagen aan de gang. Volgens de politie is de schutter waarschijnlijk niet meer in New York.

Thompson werd woensdag doodgeschoten in New York. De aanslag vond plaats buiten het New York Hilton Midtown Hotel in het centrum van de stad. In dat hotel hield moederbedrijf UnitedHealth Group een beleggersdag om de strategie voor de komende jaren te presenteren. Het motief voor de aanslag op de topman is nog niet bekend, maar volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte aanslag.