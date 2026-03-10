ECONOMIE
Minister VS: vandaag meest intensieve aanvallen op Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 13:30
anp100326118 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth stelt dat zijn land de aanvallen op Iran verder opvoert, terwijl de Iraanse oorlogsinspanningen juist verzwakken. Hij zei op een persconferentie dat de VS dinsdag de meest intensieve aanvallen op Iran uitvoeren sinds het begin van de oorlog.
"De meeste gevechtsvliegtuigen, de meeste bommenwerpers en de meeste aanvallen", somde Hegseth de Amerikaanse inzet op. "Aan de andere kant heeft Iran in de afgelopen 24 uur juist het laagste aantal raketten afgevuurd dat ze tot nu toe konden afvuren." Volgens de minister is zijn land de oorlog aan het winnen en is het Iraanse regime wanhopig. "Het zijn terroristische lafaards die raketten afvuren bij scholen en ziekenhuizen."
De minister benadrukte dat het huidige conflict niet vergelijkbaar is met de Amerikaanse invasie van Irak in 2003. "Dit is niet het eindeloze natie-opbouwen zoals we dat zagen onder Bush of Obama, het komt er niet eens in de buurt."
