Rechtbank: geen nader onderzoek naar detentie ex-advocaat Weski

dinsdag, 10 maart 2026 om 13:29
ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag verzoeken tot nader onderzoek naar de detentieomstandigheden van ex-advocaat Inez Weski afgewezen. Weski, verdacht van deelname aan de criminele organisatie van haar vroegere cliënt Ridouan Taghi, en haar advocaten hadden hier vorige maand tijdens een ingelaste zitting om gevraagd. De beslissing van de rechtbank betekent dat de inhoudelijke behandeling van de zaak op 2 april kan beginnen.
Het Openbaar Ministerie verdenkt Weski (71) ervan dat zij in het geheim boodschappen heeft doorgegeven van en naar Taghi, die gedetineerd zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Taghi is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.
Weski werd in april 2023 gearresteerd en zat de eerste negen dagen van haar voorarrest vast op een geheime locatie in Kamp Zeist, volgens het OM uit veiligheidsoverwegingen. Daar is haar leven, volgens Weski, in gevaar geweest door haar broze gezondheidstoestand. Zij vindt dat er allerlei regels zijn geschonden en dat dat tot de bodem moet worden uitgezocht.
