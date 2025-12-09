Minister werkt nog steeds aan 'politiek besluit' Lelystad Airport

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet werkt nog steeds aan een "politiek besluit" om Lelystad Airport al dan niet te openen voor burgerluchtvaart. Dat zei demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat, BBB) in het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Het "voornemen" is om het besluit nog dit jaar te nemen, maar zeker is dat niet.

Kamerleden van beide flanken drongen er bij Tieman op aan om het vliegveld zowel wel als niet te openen voor het zogeheten groothandelsverkeer. Tieman hield zich op de vlakte, maar sprak ook niet tegen dat hij het vliegveld wil openen. Dat was ook de wens van zijn voorganger Barry Madlener (PVV).

De Kamer heeft bijna twee jaar geleden een motie aangenomen om Lelystad Airport "definitief" niet te openen. In september kwam daar nog een motie bij die opriep om de eventuele stationering van F-35-jachtvliegtuigen niet te koppelen aan het openen van de luchthaven voor vakantievluchten. Tieman beloofde dat hij bij zijn besluit op de moties ingaat, maar zei niet dat hij de twee wensen ook daadwerkelijk gaat vervullen.

Obstakels

Het kabinet is "dubbel demissionair", zei GroenLinks-PvdA-Kamerlid Suzanne Kröger meermaals. Dat de minister de mogelijkheid openhoudt om twee moties in de wind te slaan, vond ze "ongepast".

"Ik strijd met een open vizier", zei Tieman. Hij erkende dat er nog obstakels zijn voor een opening van de luchthaven, zoals de omgang met boeren die in de stikstofcrisis zijn gedupeerd. Daarover is het woord volgens de minister aan het landbouwministerie.

Nieuwe geopolitieke situatie

Tieman: "Ik weeg alles mee. Ook de dubbel demissionaire status. Ook de moties die uw Kamer heeft aangenomen. Ook de nieuwe geopolitieke situatie waarin we verkeren."

De zaak ligt ook moeilijk in de coalitie. Dat komt omdat de VVD voor opening van de luchthaven voor vakantievluchten is, terwijl de BBB zich ertegen verzet. Die laatste partij wil onder meer eerst dat de PAS-melders worden gelegaliseerd. Dat zijn boeren die buiten hun schuld om geen stikstofvergunning hebben. De BBB stemde in september ook voor de motie van de ChristenUnie om de komst van de F-35 niet te koppelen aan vakantievluchten.