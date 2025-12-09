Nvidia daalt op Wall Street na toestemming chipverkoop aan China

NEW YORK (ANP) - Nvidia behoorde dinsdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse regering heeft het chipconcern toestemming gegeven om zijn H200-chips voor kunstmatige intelligentie naar China te exporteren. Volgens president Donald Trump ontvangt de Amerikaanse regering in ruil daarvoor 25 procent van de verkoopopbrengst. Het aandeel Nvidia zakte 0,6 procent.

Volgens Trump geldt de toestemming voor Nvidia alleen voor de H200-chips uit de vorige generatie en niet voor de huidige, geavanceerdere Blackwell-generatie. Maandag steeg de grootste AI-chipverkoper ter wereld nog 1,7 procent nadat nieuwssite Semafor een mogelijke goedkeuring had gemeld.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 47.849 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6851 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 23.530 punten.