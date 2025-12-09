ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nvidia daalt op Wall Street na toestemming chipverkoop aan China

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 15:44
anp091225129 1
NEW YORK (ANP) - Nvidia behoorde dinsdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse regering heeft het chipconcern toestemming gegeven om zijn H200-chips voor kunstmatige intelligentie naar China te exporteren. Volgens president Donald Trump ontvangt de Amerikaanse regering in ruil daarvoor 25 procent van de verkoopopbrengst. Het aandeel Nvidia zakte 0,6 procent.
Volgens Trump geldt de toestemming voor Nvidia alleen voor de H200-chips uit de vorige generatie en niet voor de huidige, geavanceerdere Blackwell-generatie. Maandag steeg de grootste AI-chipverkoper ter wereld nog 1,7 procent nadat nieuwssite Semafor een mogelijke goedkeuring had gemeld.
De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 47.849 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6851 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 23.530 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540761932

Hoe rijk is Marco Borsato?

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

bloedbank ziet toename antistoffen tegen covid 19 bij bloeddonors1603887608

Wetenschappers ontdekken ‘nieuw’ bloedtype: slechts een handjevol mensen heeft het

anp091225093 1

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

shutterstock_2480513579

Waarom bladblazen je tuin én je buren sloopt

ANP-514875970

Assad woont vorstelijk in Moskou, zijn volk leeft nog steeds tussen de ruïnes

Loading