Minister wil voor NAVO-top oplossing voor problemen met C2000

DEN HAAG (ANP) - De oorzaak van de grote communicatiestoring die het werk van de hulpdiensten ernstig bemoeilijkte tijdens de nieuwjaarsnacht, moet "gevonden en opgelost" zijn voor de NAVO-top die in juni in Den Haag wordt gehouden. Dat schrijft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij hamert daarin ook op het belang van een goede terugvaloptie.

Uitgerekend in de drukke nacht van oud en nieuw vertoonde het toch al veel bekritiseerde C2000-systeem opnieuw kuren. Hulpverleners kregen daardoor bij noodsituaties niet direct contact met de meldkamers. "Vooral voor de politiemensen op straat heeft dit een grote impact gehad op de uitvoering van hun taak en daarmee ook geleid tot angst en frustraties", aldus Van Weel.

De minister spreekt van "een complexe storing" waarvan de oorzaken niet eenvoudig te achterhalen zijn. Dat het systeem die nacht veel werd gebruikt, mag wat hem betreft "nooit" een reden zijn voor uitval. Het is vooraf juist uitvoerig getest op "intensieve belasting". Daarom wordt gedacht aan "een combinatie van factoren". Welke dat kunnen zijn, laat Van Weel in het midden.