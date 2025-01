AEX licht lager in aanloop nieuwe inflatiecijfers eurozone

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag iets lager geopend in aanloop naar de bekendmaking van nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone. In de AEX profiteerde chipbedrijf Besi van een adviesverhoging door de Zwitserse bank UBS.

De inflatiecijfers over december voor het eurogebied worden om 11.00 uur gepubliceerd door statistiekbureau Eurostat. In november stegen de consumentenprijzen in de eurozone op jaarbasis nog met gemiddeld 2,2 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde in een snelle raming al dat de Nederlandse inflatie vorige maand iets verder was opgelopen tot 4,1 procent, van 4 procent een maand eerder. Op basis van de Europese meetmethode werd voor Nederland een inflatie in december van 3,9 procent gemeld.

MidKap

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent lager op 890,77 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 846,24 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen werden minnen tot 0,7 procent op de koersenborden gezet, na de winsten een dag eerder.

Besi was koploper in de AEX met een plus van 4 procent. Sectorgenoot ASMI werd 1,2 procent duurder.