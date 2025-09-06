Minister Zuid-Korea mogelijk naar VS om honderden arrestaties

SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea stuurt mogelijk zijn minister van Buitenlandse Zaken naar de Verenigde Staten na de arrestatie van honderden burgers van zijn land tijdens een Amerikaanse inval in een fabriek van Hyundai.

De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft inmiddels opdracht gegeven tot grootschalige actie om te reageren op de actie van de Amerikaanse immigratiedienst. Zo wordt een speciaal team gevormd dat met een adequate reactie moet komen. Het bezoek van minister Cho Hyun aan de VS kan nodig zijn om de diplomatieke spanningen weg te nemen. "Ik ben diep bezorgd", zei Hyun tijdens een spoedvergadering van de regering. "Ik voel een zware verantwoordelijkheid vanwege de arrestatie van onze landgenoten."

Donderdag viel de Amerikaanse immigratiedienst ICE een fabriek van autoaccu's in de zuidelijke staat Georgia binnen waarbij zo'n 475 mensen werden opgepakt, vooral Zuid-Koreanen. Het was de grootste inval op één locatie ooit van Homeland Security. Op beelden die de ICE heeft vrijgegeven is te zien hoe Aziatische arrestanten als gevangenen, geboeid aan hun polsen, middel en enkels in bussen worden afgevoerd. Er werden ook pantserwagens en een helikopter ingezet bij de inval.

Duidelijke boodschap

"Deze operatie is een duidelijke boodschap naar degenen die ons systeem uitbuiten en onze beroepsbevolking ondermijnen", verantwoordde de speciaal agent van Homeland voor Georgia de operatie. "We verwelkomen iedereen die in de VS wil investeren. En als ze werknemers meenemen is dat prima, zolang dat legaal gebeurt." President Donald Trump noemde de arrestanten "illegale vreemdelingen".

Hyundai heeft laten weten dat het zal nagaan of zijn toeleveranciers en onderaannemers zich aan de regels hebben gehouden.