VVD overweegt oppositierol als GroenLinks-PvdA in kabinet gaat

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 16:23
bijgewerkt om zaterdag, 06 september 2025 om 16:25
anp060925099 1
De VVD "overweegt serieus" om in de oppositie te gaan, mocht GroenLinks-PvdA gaan meeregeren. Dat zei partijleider Dilan Yeşilgöz tegen de verzamelde pers op het VVD-congres. "Wij zijn niet getrouwd met het pluche."
Op basis van de huidige peilingen haalt een combinatie van GroenLinks-PvdA, CDA, VVD en D66 gemiddeld 69 tot 83 zetels. Andere meerderheden zijn politiek onhaalbaar, bijvoorbeeld omdat partijen de PVV uitsluiten, of bestaan uit vijf partijen of meer.
Yeşilgöz ziet haar partij niet graag in zo'n coalitie: "Wij gaan niet als kleinere partij in zo'n coalitie alles proberen naar rechts te trekken." Een "links kabinet" zal volgens haar "afbraakbeleid" voeren, veel minder investeren en migratie niet als probleem bestempelen. "Dan gaat er heel veel kapot in dit land."
Geen interesse
Liever ziet zij een coalitie met JA21, BBB, CDA en D66. Die laatste twee partijen wil zij dan wel "meer naar rechts trekken". D66 heeft al laten weten geen interesse te hebben. Zonder die partij komt de combinatie nu uit op 47 tot 61 virtuele zetels.
Yeşilgöz wil de komende vier jaar een "stabiel" kabinet. Zij denkt dat dit niet kan met GroenLinks-PvdA. De VVD-leider heeft na de kabinetsval ook al de PVV uitgesloten.
