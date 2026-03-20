Ministerie experimenteert met Europees alternatief voor WhatsApp

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit, D66) vindt het een risico dat de overheid afhankelijk is van buitenlandse berichtenapps als WhatsApp en Signal (beiden uit de Verenigde Staten). Daarom is ze op haar ministerie een kleinschalig experiment gestart met een Europees alternatief. Dat ziet ze als een tussenstap. Uiteindelijk wil ze dat de Rijksoverheid gebruikmaakt van een berichtendienst die in eigen beheer is.

In de proefperiode zullen de staatssecretaris en een groep ambtenaren met elkaar communiceren via die alternatieve berichtendienst. Haar woordvoerder wil niet zeggen welke Europese app wordt gebruikt voor deze pilot, omdat het initiatief nog in zijn kinderschoenen staat.

"Onze communicatie loopt nu vaak via platforms waar we zelf geen controle over hebben. In een wereld waarin technologie steeds vaker wordt ingezet als machtsmiddel is dat een risico", licht de bewindsvrouw toe.