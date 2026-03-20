Levenslang voor Franse jihadist om genocide op Jezidi's

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse jihadist Sabri Essid is bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de misdaden van Islamitische Staat (IS) tegen de Jezidi-minderheid in Irak. Hij werd schuldig bevonden aan onder meer genocide en misdaden tegen de menselijkheid, omdat hij deel zou hebben genomen aan de handel in tot slaaf gemaakte Jezidi's.

Het is de eerste veroordeling in Frankrijk voor misdaden tegen de Jezidi's. Essid is vermoedelijk al gedood in 2018, maar omdat er geen bewijs is van zijn overlijden is de rechtszaak toch uitgevoerd.

"Essid is deel geworden van het criminele netwerk dat herhaaldelijk een groot aantal Jezidi-slachtoffers kocht en doorverkocht", verklaarde de rechter bij de uitspraak. Hij werd ervan beschuldigd meerdere vrouwen te hebben gekocht en herhaaldelijk te hebben verkracht. Ook zou hij ze water en voedsel hebben ontzegd.

Eerder zijn in Nederland en België wel mensen veroordeeld voor hun rol in de misdaden tegen Jezidi's.