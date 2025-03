Ministerie gaat in hoger beroep over intrekken Nederlanderschap

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat in hoger beroep tegen een recente uitspraak over het intrekken van het Nederlanderschap vanwege lidmaatschap van terroristische organisaties. Dat heeft justitieminister David van Weel (VVD) dinsdag gezegd in de Tweede Kamer.

De rechtbank van Amsterdam blokkeerde maandag de intrekking van de Nederlandse nationaliteit van een 38-jarige man die een celstraf heeft uitgezeten voor een uitreis naar Syrië en lidmaatschap van de groeperingen Ahrar al-Sham en Jund al-Aqsa. Die intrekking is volgens de rechter in strijd met het VN-verdrag tegen rassendiscriminatie. Het kabinet maakt onderscheid tussen "Nederlanders met alleen de Nederlandse nationaliteit en Nederlanders met ook nog een andere nationaliteit".

Van Weel is "verbaasd" over deze uitspraak, zei hij. Volgens de minister heeft de Raad van State al meermaals geoordeeld dat intrekken van het Nederlanderschap in zulke gevallen wel mag.