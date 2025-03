Duitse ondernemers hebben 'lentekriebels'

Er waait een nieuwe politieke wind door Duitsland en dat zorgt voor optimisme. Het vertrouwen van Duitse bedrijven in de economie is deze maand gestegen tot het hoogste punt sinds juni 2024. Dit blijkt uit cijfers van het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. Sinds de verkiezingen van vorige maand lijken de vooruitzichten voor de economie in Duitsland, de grootste handelspartner van Nederland, verbeterd.

De aankomende bondskanselier Friedrich Merz wil enorm gaan investeren in infrastructuur en defensie. Vorige week stemde het Duitse parlement in met een grootschalig investeringsplan ter waarde van maximaal 500 miljard euro aan leningen. Hiermee komt een einde aan jaren van bezuinigingen.

Lenen en investeren

De vertrouwensindex van Ifo, gebaseerd op een enquête onder 9000 bedrijven, steeg deze maand naar 86,7 punten. In februari stond de teller nog op 85,3 punten. Economen hadden een lichte groei verwacht, maar ondernemers zijn positiever dan gedacht. Ze zien een duidelijke verbetering in de economische situatie en kijken met meer optimisme naar de toekomst. “Duitse bedrijven hopen op herstel”, aldus Ifo-voorzitter Clemens Fuest.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski laat de Duitse economie de eerste 'lentekriebels' zien. De Ifo-cijfers wijzen volgens hem op een langzaam herstel. Tegelijkertijd balanceert de economie tussen twee grote ontwikkelingen: het stimuleringspakket en mogelijke Amerikaanse importheffingen. Op dit moment lijkt het investeringsplan zwaarder te wegen dan de dreiging van een handelsoorlog met de VS.

Onduidelijkheid

Brzeski verwacht dat de Duitse economie later dit jaar verder opveert, al blijft het lastig te voorspellen hoe snel dat zal gaan. “Laten we niet vergeten dat er nog geen nieuwe Duitse regering is, geen coalitieakkoord en geen duidelijk plan over wanneer en hoeveel er wordt uitgegeven van het stimuleringspakket”, zegt hij.

Bron: BNR