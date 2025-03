Man wil beer afschrikken en doet dat op wel heel komische wijze

Tot groot ongenoegen van een man uit Asheville, Arkansas, wandelde er steeds een beer rond in zijn tuin. Om hem voor eens en voor altijd te verjagen, pakte hij er geen geweer bij, zoals je in de VS misschien zou verwachten, maar trok hij zijn verkleedpak aan.

De man had op zolder nog ergens een berenpak en besloot daarmee de echte beer eens flink de stuipen op het lijf te jagen. En het werkte, meldt The New York Post. De man maakte rare bewegingen en zwaaide met zijn armen, terwijl hij iets dichter bij de beer probeerde te komen, zo is op beelden te zien.

Het duurde even, maar uiteindelijk nam de beer de benen. Hij keek nog even om naar zijn rare 'soortgenoot' en kuierde de bossen in.