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Ministerie meldt 600.000 betogers Frankrijk, vakbond 1,6 miljoen

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - Bij de protesten in Frankrijk zijn deze donderdag zo'n 600.000 mensen de straat op gegaan, schatte het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het eind van de middag. De vakcentrale CGT sprak zelfs van 1,6 miljoen betogers. De protesten verlopen vooralsnog redelijk vreedzaam.
Mensen gingen de straat op om te protesteren tegen onder meer hoge kosten voor levensonderhoud en verslechterende overheidsdiensten. De bonden eisten "waardige lonen". Studenten en scholieren zijn boos over de staat van het onderwijs. Ook boeren, de zogenoemde gele hesjes en leraren protesteerden.
Half oktober werden bij vergelijkbare demonstraties vernielingen gepleegd, branden gesticht, mensen verwond en duizenden opgepakt. De politie kreeg kritiek dat het optreden te hardhandig was.
Deze donderdag bleef het een stuk rustiger, ook al waren er ook nu opstootjes en brandstichtingen. De politie heeft onder meer in Parijs en Lyon geweld gebruikt, onder meer in de vorm van traangas en een waterwerper.
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