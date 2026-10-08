Ministeries moeten samen 750 regels schrappen of versimpelen

DEN HAAG (ANP) - Alle ministeries moeten samen voor het eind van 2027 in totaal 750 regels hebben geschrapt of versimpeld. Ieder ministerie heeft een eigen doel gekregen, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Slagvaardige Overheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet had het doel van 500 regels per jaar versimpelen als eerst gesteld. Dat doel is eerder dit jaar niet gehaald, het uiteindelijke aantal was 403. Het huidige kabinet wil ieder jaar 500 regels schrappen. Dat moet de regeldruk voor mensen verminderen en geld opleveren voor de overheid, aldus de VVD-bewindsman.

Vooral het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet veel regels eenvoudiger maken of schrappen. Daar moeten 100 regels op de schop. Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgt met 96 regels, daarna Financiën met 88 en Justitie en Veiligheid met 84 regels.

Verdeling

Bij Binnenlandse Zaken gaat het om 74 regels, voor Volksgezondheid zijn het er 70 en voor Economische Zaken 64. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet 50 regels verminderen, Defensie 43, Buitenlandse Zaken 43 en Landbouw 38.

Het is nog niet bekend om welke regels het gaat. Er staat ook niet bij waarom deze verdeling is gemaakt. Het idee is dat ieder jaar de helft van de versoepelde of geschrapte regels voor burgers is en de andere helft voor ondernemers en bedrijven.