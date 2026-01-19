ECONOMIE
Ministers: bezweren Groenlandcrisis cruciaal moment voor Europa

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 15:56
BRUSSEL (ANP) - De Duitse en Franse ministers van Financiën, Lars Klingbeil en Roland Lescure, hebben maandag in Brussel zij aan zij benadrukt dat het bezweren van de Groenlandcrisis een cruciaal moment is voor Europa. "Dit is een heel Europees moment en we moeten samenwerken als het gaat om beslissingen in Europa", zei Klingbeil. "We hebben nog nooit meegemaakt dat een bondgenoot, een vriend van 250 jaar, overweegt om tarieven in te voeren", vulde Lescure aan.
"We willen niet dat tarieven als geopolitiek wapen worden gebruikt", zei de Fransman. "En dat mag ook niet gebeuren."
Het komt zelden voor dat ministers van de twee landen een gezamenlijke boodschap brengen, en nog deels in het Engels ook. Door deze eensgezindheid uit te stralen, hopen ze dat hun boodschap luid en duidelijk overkomt: Europa moet eensgezind optreden tegen het dreigement van de Amerikaanse president Trump en Europa moet werken aan een "sterke, capabele, soevereine en zelfverzekerde Europese Unie", zei Klingbeil.
