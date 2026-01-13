ECONOMIE
Minnesota klaagt VS-minister Noem aan na ICE-schietpartij

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 5:06
MINNEAPOLIS (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse staat Minnesota heeft een rechtszaak aangespannen vanwege de "ongekende toename" van de aanwezigheid van federale agenten in de staat, enkele dagen nadat een agent van immigratiedienst ICE een vrouw had doodgeschoten in Minneapolis.
De aanklacht tegen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en minister Kristi Noem richt zich op de methodes die de immigratiedienst ICE en grenswacht CBP hanteren. Zo is volgens Minnesota het dragen van maskers door agenten in strijd met de staatswetten, gebruiken federale agenten illegaal buitensporig geweld en arresteren ze zonder arrestatiebevel mensen die ze ervan verdenken zich illegaal in de VS te bevinden.
In het hele land zijn protesten tegen ICE uitgebroken nadat Renée Good op 7 januari werd doodgeschoten terwijl ze in haar auto wegreed. De regering-Trump, in het bijzonder vicepresident JD Vance en Noem, stellen dat de agent uit zelfverdediging handelde. Videobeelden van het incident lijken die lezing tegen te spreken.
