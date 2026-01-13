NS-app afgelopen maandag 28 miljoen keer geraadpleegd

HILVERSUM (ANP) - Alle problemen op het spoor door het winterweer zorgden ervoor dat de NS-app vorige week maandag 28 miljoen keer werd geraadpleegd. Nooit eerder waren er zoveel bezoekers in de app, wat voor technische problemen zorgde, zei NS-directeur Wouter Koolmees maandagavond aan tafel bij Pauw & De Wit. "De vorige piek was bij de stakingen vorige zomer, toen 12 miljoen reizigers de app raadpleegden", aldus Koolmees.

Op een gemiddelde dag wordt de NS-app volgens de president-directeur zo'n 2 miljoen keer geopend. Door de vele verzoeken in de NS-app dacht het systeem afgelopen maandag dat er sprake was van ddos-aanvallen. Bij een ddos-aanval wordt zoveel internetverkeer naar een server gestuurd dat deze het niet meer aankan.

Hoewel van een cyberaanval geen sprake was, stonden "reizigers een paar uur zonder reisinformatie", aldus Koolmees. "Dat is onze grootste nachtmerrie: onze reizigers staan op het perron en weten niet of ze naar huis kunnen komen." Koolmees zei uit te zoeken of de beveiliging van de NS-app tegen cyberaanvallen op zeer drukke momenten "flexibeler" kan worden afgesteld.

Volgens Koolmees is de NS er maandag uiteindelijk wel in geslaagd alle reizigers naar huis te brengen. "In Amsterdam waren een paar honderd mensen gestrand, die zijn 's nachts nog naar huis gebracht." Hij noemde maandag "de moeilijkste dag van de week". Achteraf had de NS op zondag moeten beslissen dat op maandag al de zogeheten winterdienstregeling in zou gaan, zei Koolmees. Uiteindelijk ging die uitgeklede dienstregeling dinsdag in.

Volgens Koolmees was dinsdag, toen naast het winterweer een IT-storing in het plansysteem opspeelde, "ook nog ingewikkeld". De rest van de week reed volgens de NS-directeur "70 tot 80 procent van de treinen en was er ook bijna niemand op pad".

"Dit hoort er een keer in de vijf jaar bij", zei Koolmees. "Onze infrastructuur is niet zoals in Zwitserland berekend op zware sneeuwval."