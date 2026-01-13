Dit moet je ’s morgens eten als je eindelijk weer normaal wilt poepen

De sleutel ligt zelden in nóg een kop koffie, maar bijna altijd in wat er op je bord ligt. Diëtisten wijzen erop dat de meeste mensen rond de 15 gram vezels per dag blijven hangen, ongeveer de helft van wat aanbevolen is. Daardoor blijft de drol te hard en te klein om echt vaart te maken.

Wat werkt dan wél? Een ontbijt dat bomvol oplosbare én onoplosbare vezels zit. Denk aan een kom havermout met blauwe bessen en noten: één eenvoudige havermout paplevert al zo’n 3 gram vezels en bevat precies die mix die je ontlasting zowel zachter maakt als volumineuzer. Onderzoek laat zien dat zo’n vezelrijke start van de dag de stoelgang aantoonbaar vaker en gemakkelijker maakt.

Wie daarbij voldoende drinkt, heeft ’s ochtends niet alleen een wakker brein, maar ook een uitgeslapen darm.