Dit moet je ’s morgens eten als je eindelijk weer normaal wilt poepen

gezondheid
door Ans Vink
dinsdag, 13 januari 2026 om 5:07
Iedereen doet het, maar niemand praat er graag over: ’s morgens naar de wc gaan. Toch zegt je poep veel over je gezondheid. Wie minder dan drie keer per week gaat of alleen harde keutels produceert, zit volgens artsen al in de categorie constipatie.​
De sleutel ligt zelden in nóg een kop koffie, maar bijna altijd in wat er op je bord ligt. Diëtisten wijzen erop dat de meeste mensen rond de 15 gram vezels per dag blijven hangen, ongeveer de helft van wat aanbevolen is. Daardoor blijft de drol te hard en te klein om echt vaart te maken.
Wat werkt dan wél? Een ontbijt dat bomvol oplosbare én onoplosbare vezels zit. Denk aan een kom havermout met blauwe bessen en noten: één eenvoudige havermout paplevert al zo’n 3 gram vezels en bevat precies die mix die je ontlasting zowel zachter maakt als volumineuzer. Onderzoek laat zien dat zo’n vezelrijke start van de dag de stoelgang aantoonbaar vaker en gemakkelijker maakt.
Wie daarbij voldoende drinkt, heeft ’s ochtends niet alleen een wakker brein, maar ook een uitgeslapen darm.

