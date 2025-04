Minuut stilte in Myanmar om aardbeving

NAYPYIDAW (ANP/AFP) - Myanmar heeft een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de zware aardbeving van vrijdag. Dat gebeurde om precies 12.51 uur lokale tijd, het tijdstip waarop de verwoestende beving met een kracht van 7,7 plaatsvond.

Het officiële dodental ligt volgens de junta op 2056 en het aantal gewonden op meer dan 3900. Sinds de beving worden 270 personen vermist. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog flink stijgen, omdat reddingswerkers nu pas dorpen en steden bereiken waar geen contact mee mogelijk was door de aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia ligt het dodental op 2719.

De minuut stilte maakt deel uit van een week van nationale rouw die de junta heeft afgekondigd. Vlaggen op overheidsgebouwen hangen tot en met zondag halfstok "uit medeleven met het verlies van levens en de schade".

Wolkenkrabber

In het zwaar getroffen Mandalay kwamen vijftig leerlingen en twee leraren van een kleuterschool om het leven toen het schoolgebouw instortte. Inwoners van de stad, ongeveer 17 kilometer van het epicentrum, slapen nog steeds op straat uit angst voor naschokken. Het ziekenhuis heeft patiënten om die reden ook naar de parkeerplaats verplaatst.

De militaire regering, die in 2021 met een staatsgreep aan de macht kwam, wordt bij de hulpverlening ondersteund door andere landen en internationale hulporganisaties. Onder meer China, India en Rusland hebben hulp gestuurd.

De aardbeving was vrijdag ook voelbaar in omliggende landen, waaronder Thailand, China en Vietnam. In buurland Thailand zijn zeker twintig doden gevallen. Reddingswerkers zoeken in de Thaise hoofdstad Bangkok nog steeds naar vermisten in het puin van een ingestorte wolkenkrabber.