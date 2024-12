Minuut stilte in Zuid-Hollands provinciehuis om Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - De provinciale politici in Zuid-Holland hebben aan het begin van hun Statenvergadering een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. Een deel van een portiekflat in de wijk Mariahoeve stortte zaterdagochtend in na de explosies, die een grote brand veroorzaakten. Zes mensen overleden, vier anderen raakten gewond.

"Een vreselijk incident", aldus Wouter Kolff, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. "We leven zeer mee met de slachtoffers van deze ramp. Namens Provinciale en Gedeputeerde Staten wil ik alle betrokkenen een hart onder de riem steken. We denken aan jullie."

Kolff bood burgemeester Jan van Zanen van Den Haag afgelopen weekend al provinciale hulp aan. "Ik heb goed contact met de burgemeester en heb aangegeven dat ook wij, indien gewenst, graag bijspringen. Het is daarbij belangrijk dat ieder in zijn rol kan blijven en zijn werk goed kan doen. Het Openbaar Ministerie en de politie doen onderzoek; de burgemeester en zijn team hebben de regie en starten de nazorg op."

In de Tweede Kamer werd dinsdag na het wekelijkse vragenuurtje ook een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.