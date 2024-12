Dit gele poeder is een belangrijke ontdekking in de strijd tegen klimaatopwarming

De strijd tegen schadelijke broeikasgassen is in volle gang. Nederland moet in 2050 volledig CO2-neutraal zijn wat betreft industriële uitstoot. Een pittige deadline, waarbij we bij de uitvoering ook met een schuin oog naar de wetenschap kijken. Nu lijkt scheikundige Omar Yaghi een veelbelovende troef in handen te hebben: een knalgeel poeder dat vrijwel onbeperkt CO2 uit de lucht kan halen.

Wetenschappelijke doorbraak in een potje

Na de publicatie van zijn onderzoek in het gerenommeerde tijdschrift Nature regende het lof voor Yaghi en zijn student Zihui Zhou. Hun uitvinding wordt al bestempeld als een mogelijke gamechanger in de technologie tegen klimaatverandering.

Het geheim van het poeder? Het vult zich binnen twee uur met CO2 uit de omgevingslucht. Er zijn al eerder materialen zijn ontwikkeld om koolstofdioxide op te vangen, maar dit specifieke poeder maakt als eerste massaproductie en grootschalige toepassing mogelijk. Dat zou volgens Yaghi een flinke stap vooruit betekenen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. En goed nieuws: het poeder is zelf helemaal onschadelijk.

Boom in poedervorm

De werking van het gele poeder is indrukwekkend: ongeveer 250 gram van deze stof kan jaarlijks net zoveel CO2 uit de lucht halen als een gemiddelde boom. Dankzij sterke chemische bindingen houdt het poeder de koolstof stevig vast. Pas bij een temperatuur van 49 graden Celsius laat het materiaal de opgenomen CO2 weer los, waarna de gele substantie op kan voor een volgende ronde CO2 afvangen.

Hoop voor het klimaat

Hoewel het nog even duurt voordat dit wonderpoeder grootschalig kan worden ingezet, biedt het onderzoek van Yaghi en Zhou een sprankje hoop in de soms deprimerende klimaatdiscussie. Misschien wordt het knalgele goedje wel hét wapen waarmee we de opwarming van de aarde een halt toeroepen.

Bron: De Telegraaf