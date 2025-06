Schoof gaat voor het eerst langs bij Duitse bondskanselier

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof gaat dinsdag naar Berlijn voor overleg met de vorige maand aangetreden bondskanselier Friedrich Merz. Bij de vorige regeringsleider Olaf Scholz is Schoof nooit op bezoek geweest.

Het gesprek zal onder meer gaan over de aanstaande NAVO-top in Den Haag. Daar wordt besloten over het ophogen van de NAVO-norm van 2 naar 5 procent van de economie. Daar lijken alle lidstaten het wel over eens te zijn, over onder meer het tijdpad is nog wel overleg.

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland, maar ook op militair gebied is de samenwerking de afgelopen decennia steeds intensiever geworden.