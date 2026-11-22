ANTALYA (ANP) - Dat de klimaattop in Antalya zonder slotverklaring eindigt, is "ronduit gekmakend", vindt klimaatexpert Maarten de Zeeuw van Greenpeace. Zondag aan het begin van de middag werd duidelijk dat men het niet eens kon worden over de slottekst. De EU en een aantal andere landen verwierpen de tekst, onder meer omdat een expliciete verwijzing naar de afbouw van fossiele brandstoffen ontbrak.

Het mislukken van de top is niet alleen de schuld van de landen "die grof geld verdienen aan fossiele brandstoffen", zegt De Zeeuw. De EU moet volgens hem ook naar zichzelf kijken. "Thuis zwakken ze klimaatbeleid af en in Antalya verlamden zij de onderhandelingen over klimaatfinanciering. Dat beschadigt het vertrouwen, want kwetsbare en arme landen hebben wanhopig middelen nodig om hun inwoners te beschermen in de klimaatcrisis."

De klimaatorganisatie noemt de uitkomst pijnlijk, maar stelt dat geen deal beter is dan een fossiele deal. "Het geeft hoop dat mensen in Antalya massaal de straat op gingen voor het klimaat, net als de tienduizenden bij de klimaatmars in Amsterdam eerder dit jaar."