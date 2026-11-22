ANTALYA (ANP) - Turkije en Australië, die dit jaar samen de VN-klimaattop organiseerden in Antalya, hebben vanaf het begin hun best gedaan om tot resultaten te komen, vindt de Turkse klimaatminister Murat Kurum, de voorzitter van COP31. "Wij hebben alles gedaan wat we konden", zei hij zondagmiddag tegen de pers over het voorzitterschap, toen hij de zaal verliet.

Volgens Kurum zijn landen te veel blijven hangen "op één woord of één uitdrukking", en laten zij daarmee de hoop varen "van de mensen in de wereld die op goed nieuws wachten". Een systeem waarin wordt vergaderd, maar waar uiteindelijk geen besluiten worden genomen, helpt niemand, zo zei hij.

Eerder zondag werd duidelijk dat de klimaattop in Antalya eindigt zonder slotverklaring waarin alle landen zich kunnen vinden. Onder meer de EU verwierp de tekst, mede omdat er niets in staat over fossiele brandstoffen, door hun uitstoot de grootste veroorzakers van klimaatverandering.