ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

MIVD ziet geen intentie bij Rusland voor snel conflict met NAVO

Samenleving
door anp
anp300926158 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment "geen intentie" dat Rusland snel na het einde van een oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog "in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een conflict, kleinschalig, met de NAVO", waarschuwde directeur Peter Reesink van de MIVD in een briefing in de Tweede Kamer.
"Militaire escalatie is dus niet het meest waarschijnlijke", denkt Reesink. "Wij denken dat het meest waarschijnlijke is dat we even in deze fase tussen oorlog en vrede blijven doorgaan. Maar het is wel het 'most dangerous' scenario."
Het Kremlin kan volgens hem een nieuwe strijd alleen snel aangaan "onder de meest gunstige omstandigheden voor Rusland". Dat betekent vooral dat hun militaire industrie moet blijven draaien zoals die nu doet en "als ze nog steeds bereid zijn om te vechten". In Rusland is ook "iets van oorlogsmoeheid" aan het ontstaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

rente

Rente omhoog, maar je spaargeld profiteert nauwelijks: dit betalen de grote banken

85694225_m

Zo beperk je de schade van alcohol zonder volledig te stoppen

Loading