Modi benadrukt belang vrede in gesprek met Poetin

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi heeft tegen de Russische president Vladimir Poetin gezegd dat vrede van groot belang is en dat "oorlog geen problemen oplost". Hij pleit voor een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne.

Modi arriveerde maandag in Rusland, uren na de grootste Russische aanval op Oekraïne in maanden. De twee leiders hebben onder meer gesproken over de oorlog. "Ik was blij dat we onze meningen over Oekraïne openlijk en in detail konden delen", zei Modi achteraf. Poetin sprak van een constructieve discussie.

De premier verklaarde ook dat het pijnlijk is als kinderen worden vermoord. "Oplossingen en vredesgesprekken kunnen niet slagen te midden van bommen, vuurwapens en kogels", zei hij. "We moeten een manier vinden om vrede te bereiken met dialoog."

'Dierbare vriend'

Maandag is in Kyiv een kinderziekenhuis getroffen, volgens Oekraïne door een Russische kruisraket. Het Kremlin beweert dat het ziekenhuis schade heeft opgelopen door Oekraïens luchtafweergeschut. Oekraïne vindt het betreurenswaardig dat Modi diezelfde dag nog naar Rusland ging.

Modi's tweedaagse bezoek aan Rusland eindigt dinsdag. Het is voor het eerst sinds 2019 dat hij in het land is. Modi en Poetin omschreven elkaar als "dierbare vriend". Poetin liet zich positief uit over de "zeer lange vriendschap" tussen hun landen en zei dat er nu sprake is van een "speciaal geprivilegieerd, strategisch partnerschap".