Terrorismeklacht tegen separatist en ex-premier Catalonië vervalt

MADRID (ANP/AFP) - Opperrechters in Spanje hebben een onderzoek naar vermeend terrorisme door de voormalige premier van Catalonië Carles Puigdemont vanwege vormfouten geseponeerd. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na een mislukte poging om op eigen houtje Catalonië af te scheiden. Sindsdien lopen er een enkele processen tegen hem onder meer voor hoogverraad en fraude.

Puigdemonts separatistische partij steunt in het Spaanse parlement de regering van de sociaaldemocraat Pedro Sanchez. Die heeft voor een meerderheid in het parlement in Madrid de steun nodig van kleine separatistische partijen. Eind mei nam het parlement een amnestiewet aan om separatistische leiders niet langer te vervolgen. Tegen Puigdemont lopen echter meerdere zaken. De procedure die over terrorisme gaat, is nu geschrapt, melden Spaanse basis op basis van het hooggerechtshof.