Modi: relatie met Rusland gebaseerd op vertrouwen en respect

MOSKOU (ANP/RTR) - De Indiase premier Narendra Modi heeft in Moskou gezegd dat de relatie tussen India en Rusland is gebaseerd op "wederzijds vertrouwen en respect". Hij heeft maandag op zijn eerste dag in Rusland de Russische president Vladimir Poetin ontmoet. De leiders houden dinsdag een officieel overleg.

Modi sprak de Indiase diaspora dinsdag toe tijdens zijn eerste bezoek aan Rusland in vijf jaar. "Elke Indiër beschouwt Rusland als India's vriend, in goede en slechte tijden", zei de premier. Hij zei dat de relatie meerdere keren op de proef is gesteld en dat deze elke keer "zeer sterk" bleek. Modi voegde eraan toe dat hij zijn "dierbare vriend" Poetin daarvoor waardeerde.

Poetin noemde de Indiase leider maandag een "dierbare vriend" en zei dat hij "erg blij" was om hem te zien, berichtte het Russische staatspersbureau TASS. Modi deelde diezelfde dag nog een foto waarop hij Poetin knuffelt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak van een "enorme teleurstelling en verwoestende klap voor de vredesinspanningen".

India onthoudt zich van kritiek op Rusland en roept Moskou en Kyiv op de oorlog met dialoog te beëindigen. India en Rusland onderhouden nauwe banden sinds de Sovjettijd. Rusland is al decennialang de grootste wapen- en olieleverancier van India. De Indiase invoer van goedkope Russische olie is naar recordhoogte gestegen.