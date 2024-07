Moeder bekent 43 jaar geleden zieke zoon te hebben gedood en sterft daarna

Antonya Cooper (77), die vorige week bekende in 1981 "stilletjes" een einde te hebben gemaakt aan het leven van haar zoon, is overleden aan kanker, zo meldt de BBC.

Cooper had het leven van haar zevenjarige zoon, Hamish, beëindigd met een dodelijke dosis morfine via zijn katheter omdat de jongen leed aan stadium-4 neuroblastoom, een zeldzame en agressieve vorm van kanker die kinderen treft.

Haar dood werd bekendgemaakt door haar dochter Tabitha, die zei: "Ze stierf vredig, pijnvrij, thuis en omringd door haar liefhebbende familie."

"Het was precies zoals zij het wilde. Ze leefde op haar voorwaarden en ze stierf op haar voorwaarden."

In een interview met de BBC vorige week, toen haar gevraagd werd of ze zich bewust was van een mogelijke bekentenis van doodslag, antwoordde ze: "Ja," eraan toevoegend dat ze bereid was om "de consequenties onder ogen te zien," zei ze.

Ze zei: "Als [de politie] 43 jaar nadat ik Hamish vredig heb laten sterven zou komen, dan zou ik de consequenties onder ogen moeten zien. Maar ze zouden snel moeten zijn, want ik ben ook stervende."

Cooper zei dat het "het juiste was om te doen" omdat haar zoon "geconfronteerd werd met het meest verschrikkelijke lijden en intense pijn".

"Ik wilde hem de extreme pijn ontnemen. We doen het onze huisdieren niet aan. Waarom zouden we het dan wel bij mensen doen?"

Cooper's bekentenis is "een poging was om de wet op euthanasie te veranderen".

De politie zei echter dat ze "op de hoogte was van rapporten over een schijnbaar geval van geassisteerd sterven van een zevenjarige jongen in 1981.

"In dit vroege stadium doet de politie onderzoek naar deze meldingen en kan geen verder commentaar geven zolang dit onderzoek loopt".