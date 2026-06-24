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Moerdijkers noemen optie om dorp te behouden ongeloofwaardig

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 9:54
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MOERDIJK (ANP) - Het alternatieve scenario voor Moerdijk waarin het dorp blijft bestaan en uitbreiding van het stroomnet rondom het dorp plaatsvindt, is totaal ongeloofwaardig, vindt gemeenteraadslid Jolijn Koevoets van de VVD. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke vindt dat deze optie te weinig garanties biedt voor het dorp. "Er blijft nog te veel boven de markt hangen."
Inwoners van Moerdijk vragen de Tweede Kamer aan te dringen op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. "Dwing het kabinet kleur te bekennen", is de oproep woensdag. De Kamer debatteert donderdag met staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei) over de uitbreidingsplannen van het haven- en industriecomplex Moerdijk en de komst van grootschalige energieprojecten in het gebied.
De Bat maakte onlangs bekend dat hij een nieuwe variant van die plannen laat onderzoeken. In die optie zou het dorp Moerdijk wellicht kunnen blijven. "Dat een dorp mogelijk fysiek kan blijven bestaan, maakt het nog niet leefbaar", stellen Moerdijkers. Zij vragen zich onder meer af wat er gebeurt met de veertig projecten uit eerdere scenario's. "Zonder harde garanties blijft de kans bestaan dat de ruimteclaim alsnog terugkomt. Stap voor stap, met nieuwe projecten en besluiten. Dat gaat in tegen de eerdere afspraak van één integraal besluit."
Voor politieke partijen, ondernemers, inwoners en agrariërs uit Moerdijk is het duidelijk. "Of de opgave wordt daadwerkelijk kleiner en dat moet keihard worden vastgelegd met juridische borging, financiële garanties en bescherming tegen nieuwe ruimteclaims. Of het Rijk wil die zekerheid niet geven. Dan moet het eerlijk blijven uitgaan van de huidige opgave en de moeilijke keuzes maken die daarbij horen."
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