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Sportdiëtist legt uit: dit is het beste moment om te wandelen als je wil afvallen

gezondheid
door Peter Janssen
woensdag, 24 juni 2026 om 9:56
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Wie wil afvallen, krijgt vaak hetzelfde advies: ga ’s ochtends vroeg wandelen op een lege maag, want dan verbrand je extra vet. Klinkt logisch, maar volgens sportdiëtist Myrthe Rebattu is dat idee niet zo geweldig als sociale media en fitfluencers doen geloven.
Het perfecte wandelmoment bestaat eigenlijk niet. Het idee achter wandelen op een lege maag, ook wel nuchter wandelen, is bekend. Omdat je lichaam minder opgeslagen koolhydraten beschikbaar heeft, zou het sneller vet aanspreken als brandstof.
Maar volgens Rebattu ligt dat genuanceerder. “Wandelen is een laagintensieve inspanning en dat maakt het een activiteit waarbij je meer vetten dan koolhydraten verbruikt,” vertelt ze aan Libelle. “Het effect van nuchter wandelen is echter minimaal, omdat je veel calorieën moet verbranden om één kilo vet te verliezen.”
Met andere woorden: ja, je lichaam gebruikt relatief veel vet tijdens rustig wandelen. Maar dat betekent niet automatisch dat je sneller afvalt.

Wanneer moet je dan wél wandelen?

Het antwoord is minder sexy dan mensen hopen. Gewichtsverlies draait uiteindelijk niet om het tijdstip waarop je beweegt, maar om de totale energiebalans.
“Waar het echt om draait, is het creëren van een energietekort,” legt ze uit. “Of je nu voor of na het eten wandelt, ’s ochtends of ’s avonds: zolang je meer calorieën verbrandt dan je binnenkrijgt, behaal je hetzelfde resultaat.”
Dat maakt de beste wandeltijd ineens heel persoonlijk. Voor de één werkt een vroege wandeling omdat die dan niet meer wordt overgeslagen. Voor de ander is een avondrondje realistischer.

Waarom de ochtend toch een streepje voor heeft

Dat betekent niet dat ochtendwandelingen geen voordelen hebben. Door vroeg te lopen, is de kans groter dat je het ook echt doet. Bovendien kan wandelen in de ochtend helpen om energieker aan de dag te beginnen en een positief effect hebben op je stemming.
En dat laatste blijkt belangrijker dan het lijkt: gezonde gewoontes houd je vaak beter vol als ze prettig voelen.
Nog zo’n klassieker: moet je eerst wandelen en daarna eten? Volgens experts zijn daar geen harde regels voor. Sommige mensen vinden bewegen vóór het eten prettig, anderen merken juist dat een wandeling na de maaltijd goed werkt voor hun spijsvertering. Voor afvallen maakt het verschil in elk geval nauwelijks uit.

Hoeveel moet je wandelen om af te vallen?

Ook daarop bestaat geen universeel antwoord. Een veelgebruikt uitgangspunt blijft 10.000 stappen per dag, ongeveer 7,5 tot 8 kilometer, maar hoeveel calorieën je verbrandt hangt af van je gewicht, tempo en afstand.
Belangrijk detail: je lichaam gaat niet ineens zuiniger werken omdat je vaker wandelt. “Hoe vaker je traint, hoe makkelijker het wordt, maar je lichaam verbruikt nog steeds dezelfde hoeveelheid energie om hetzelfde gewicht te verplaatsen,” legt ze uit.
Wil je echt verschil zien op de weegschaal? Dan zit de grootste winst vaak ergens anders. “Als je naast het wandelen je voeding met 200 tot 300 kilocalorieën per dag aanpast, gaat het een stuk sneller en kun je maandelijks één kilo of meer verliezen”, zegt sportdiëtist Rebattu.
Bron: Libelle

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