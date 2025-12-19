Moes niet vervolgd na aangifte om uitspraken over universiteit

DEN HAAG (ANP) - Demissionair onderwijsminister Gouke Moes wordt niet vervolgd voor uitspraken over voormalig docent van de Radboud Universiteit Harry Pettit. Volgens de Hoge Raad was er geen verdenking die kon leiden tot een ambtsdelict.

Moes zei in oktober dat hij vond dat de Nijmeegse universiteit aangifte moest doen tegen de eigen docent, omdat hij volgens Moes strafbare uitspraken zou hebben gedaan op X. Pettit schreef dat het tijd is om "af te maken waar de Palestijnen op 7 oktober mee begonnen zijn" en dat hij niet stopt tot Israël "verdwenen" is.

De advocaat van Pettit zei dat de BBB-minister met zijn uitspraken de onafhankelijkheid van de universiteit schond door druk uit te oefenen. Ook zou hij druk hebben uitgeoefend op het Openbaar Ministerie. De Hoge Raad ging hier dus niet in mee.

Pettit is op 10 november vertrokken bij de universiteit. Een petitie gericht aan de universiteit om afstand te nemen van de uitspraken van Pettit werd meer dan 10.000 keer ondertekend, onder anderen door studenten en docenten.