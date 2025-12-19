Milieuorganisaties verbolgen over gedoogvergunning Schiphol

AMSTERDAM (ANP) - Milieuorganisaties reageren verbolgen op het nieuws dat Schiphol nog twee jaar door mag zonder natuurvergunning. Daartoe heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Milieudefensie vindt het besluit onbegrijpelijk. Mobilisation for the Environment (MOB) en Greenpeace noemen het in een gezamenlijke verklaring "bedroevend".

In juni vernietigde de rechtbank in Den Haag de natuurvergunning van de nationale luchthaven, omdat deze niet zorgvuldig was voorbereid en gemotiveerd. De zaak was aangespannen door verschillende milieuorganisaties. De luchthaven krijgt nu een gedoogvergunning, waardoor er twee jaar gewerkt kan worden aan een herstelvergunning of een nieuwe vergunning.

Volgens Milieudefensie geeft de minister hiermee "een kwalijk signaal" af. "Wie illegaal handelt, kan daar met steun van het kabinet gewoon mee doorgaan. Hij negeert de uitspraak van de rechter en houdt de luchtvaart de hand boven het hoofd. En dat terwijl Schiphol al jaren profiteert van een natuurvergunning waar het simpelweg geen recht op heeft."