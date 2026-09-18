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Mogelijk eerste ontmoeting tussen presidenten Trump en Rodríguez

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 2:49
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WASHINGTON (ANP) - Mogelijk hebben de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Venezolaanse collega Delcy Rodríguez volgende week een eerste informele ontmoeting. Dat schrijft Axios op basis van ingewijden.
"Iran is lastig, maar Venezuela is zonder twijfel het grootste succes van de president en Delcy speelt daarin een cruciale rol," aldus een adviseur van Trump. "Tenzij er echt iets misgaat, wil de president tijd vrijmaken." Een hoge functionaris waarschuwt: "Niets is definitief. Dit is aan de president."
Zondag werd Trump nog gevraagd naar een ontmoeting met Rodríguez, waarop hij antwoordde: "Misschien wel, misschien wel."
Een eventuele ontmoeting zal plaatsvinden in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York. Daar komen alle wereldleiders volgende week samen.
In januari werd Nicolás Maduro door het Amerikaanse leger gevangengenomen in Venezuela en naar New York overgebracht. Delcy Rodríguez volgde hem op als interim-president. Eind augustus sloten de VS en Venezuela "de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis", aldus Trump.
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