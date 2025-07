Trump maakt ruzie met Brazilië, steekt z'n extreemrechtse makker Bolsonaro hart onder de riem: 'heksenjacht' en 'politieke vervolging'

De Amerikaanse gezant in Brazilië moet zich melden bij het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om uitleg te geven over de uitspraken van Donald Trump maandag. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de vervolging van de rechts-populistische oud-president Jair Bolsonaro een heksenjacht. De Amerikaanse ambassade had het daarna ook over een "politieke vervolging".