SPIJKENISSE (ANP) - Op de Vlinderveen in Spijkenisse is rond 03.40 uur donderdagochtend een mogelijk niet ontplofte handgranaat gevonden, meldt de politie op X. Omwonenden worden uit hun huizen gehaald om hun veiligheid te garanderen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.