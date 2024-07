Orkaan Beryl vrijdag verwacht in Mexico, na ravage in Jamaica

KINGSTON/MIAMI (ANP/RTR) - Orkaan Beryl landt vrijdagavond laat in Mexico, verwacht het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). De krachtige orkaan van categorie 4 raast met een maximum snelheid van 215 kilometer per uur door het Caribisch gebied.

Woensdag teisterde Beryl Jamaica met hevige wind en regen, waarbij ten minste één persoon omkwam. Een vrouw stierf nadat een boom op haar huis was gevallen. Het dodental als gevolg van de orkaan is daarmee opgelopen tot minstens tien. Dat aantal ligt vermoedelijk hoger, maar er is nog weinig communicatie mogelijk met door overstromingen en harde wind getroffen omliggende eilanden.

Bijna duizend Jamaicanen zaten woensdagavond nog in opvangcentra, zei Richard Thompson, waarnemend directeur-generaal van de Jamaicaanse rampendienst, tegen een lokale nieuwszender. De belangrijkste luchthavens van het eiland zijn gesloten en de straten grotendeels leeg. Premier Andrew Holness stelde woensdag een landelijke avondklok in. Sommige wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen of overstromingen.

Volgens de meteorologische dienst van het eiland stond Beryl woensdagavond "op het punt om weg te trekken van Jamaica" richting de Kaaimaneilanden.