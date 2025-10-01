Mogelijk nog 91 mensen onder puin ingestorte Indonesische school

Er zitten vermoedelijk nog 91 mensen vast onder het puin van een ingestorte school op het Indonesische hoofdeiland Java, meldt het Nationaal Agentschap voor Rampenbestrijding.

Het gebouw van de Al Khoziny-kostschool in Sidoarjo stortte maandagmiddag in terwijl meer dan honderd leerlingen bijeen waren voor het gebed. Zeker één leerling is omgekomen, tientallen anderen raakten gewond. Reddingswerkers, politie en militairen haalden tot diep in de nacht slachtoffers onder het puin vandaan, onder wie sommigen in kritieke toestand.