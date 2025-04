Mogelijk roetdeeltjes neergedaald na brand Zoetermeer

ZOETERMEER (ANP) - Bij een grote brand aan de Goudstraat in Zoetermeer in een motorzaak is veel rook vrijgekomen, met daarin mogelijk roetdeeltjes die kunnen neerslaan. De veiligheidsregio adviseert bij het aantreffen van deze deeltjes, op bijvoorbeeld auto's en tuinmeubilair, om dit te reinigen met water en zeep en hierbij handschoenen te dragen.

"Raak de depositie niet aan met de blote huid", schrijft de veiligheidsregio. Ook wordt geadviseerd om alert te zijn dat kleine kinderen de deeltjes niet via hun handen in hun mond krijgen.

Bij de brand, die dinsdagavond uitbrak, ging een onbekend aantal motoren verloren. De brandweer is nog steeds bezig met het blussen van de brand en verwacht hier de komende uren nog mee bezig te zijn. Inmiddels is een aannemer aanwezig om te starten met de sloop van het pand, aldus de veiligheidsregio.