Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

Bijna 33 jaar na haar verdwijning lijkt er opnieuw beweging te komen in de cold case rond studente Tanja Groen. Vanuit een Belgische gevangenis meldde de 55-jarige Johan V. zich met informatie over wie haar in 1993 zou hebben ontvoerd, misbruikt, vermoord en begraven. Hij noemde volgens ingewijden een naam, een vermoedelijke handlanger en een locatie in Maastricht waar Tanja zou liggen. Het onderzoeksteam overweegt op basis daarvan een nieuwe graafactie, maar justitie houdt de kaken stijf op elkaar.

Johan V., zelf tot levenslang veroordeeld voor een moord in Heerlen, is geen onbekende in het dossier. Hij woonde begin jaren negentig in Maastricht en was al eerder als “person of interest” in beeld, zonder dat dat tot een doorbraak leidde. Zijn nieuwe verklaring kan hem veel opleveren: tipgeld en mogelijk perspectief bij een verzoek om voorwaardelijke vrijlating. Dat maakt zijn verhaal tegelijk potentieel explosief én omstreden.

Ondertussen wachten de hoogbejaarde ouders Adrie en Corrie Groen nog altijd op duidelijkheid. Ondanks jaren van zoekacties, een miljoen aan tipgeld en recent DNA-onderzoek, ontbreekt elk spoor van hun dochter. Justitie zegt toe te werken naar afronding van het onderzoek, maar of dit nieuwe spoor de stilte rond Tanja eindelijk doorbreekt, blijft voorlopig een pijnlijke open vraag